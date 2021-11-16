إنكلترا تقسو على سان مارينو وتصل إلى نهائيات كأس العالم

سان مارينو- سانا

تأهل المنتخب الإنكليزي إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد فوزه على مضيفه منتخب سان مارينو بعشرة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في ختام مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية.

سجل أهداف المنتخب الإنكليزي كل من اللاعبين هاري كين “رباعية” في الدقائق “27 من ركلة جزاء و31 و39 من ركلة جزاء و42” وهاري ماغواير في الدقيقة 6 ومدافع سان مارينو فيليبو فابري بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15 وإميل سميث رو وتايرون مينجز وتامي أبراهام وبوكايو ساكا في الدقائق “58 و69 و78 و 79” على التوالي .

وبهذا الفوز رفعت إنكلترا رصيدها في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة.