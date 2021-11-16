روسيا تصمم مركبة سياحية متعددة الاستخدام تصل حدود الفضاء

موسكو-سانا

أعلنت شركة إينيرغيا التابعة لمؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية عن حصولها على براءة اختراع لمركبة سياحية متعددة الاستخدامات.

ووفقاً لوكالة تاس الروسية فإن الهدف من المركبة الجديدة هو القيام برحلات إلى حدود الفضاء والقفز بمظلة من ارتفاع عال حيث ستساعد المركبة الجديدة في زيادة ارتفاع القفز بمظلة حتى 100 كيلومتر بعد تمكين الرياضي من ارتداء بزة فضائية.

وأوضح مصممو المركبة أن السرعة القصوى لها عند عودتها إلى الأرض لن تزيد على كيلومتر واحد في الثانية لذلك فإن الضغط الحراري على المشاركين لن يكون كبيراً وستبقى المركبة في حالة انعدام الوزن لمدة 3 دقائق فقط ما يسمح للسياح بـ “السباحة” فوق الكراسي وخارج المركبة في حال ربطهم بها بواسطة حبل.

وبين المصممون أن قيادة المركبة ستتم بواسطة تغيير وضع الزعانف ليتم في المرحلة نهائية للتحليق تشغيل المحرك الأساسي مجددا لتنخفض سرعة المركبة إلى الصفر تقريبا قبل أن تلامس الأرض.