عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق جيد مع الدول الغربية شريطة عودة الأطراف المفاوضة بالكامل إلى التزاماتها وفق الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن عبد اللهيان قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي لويغي ديماغيو إن “الحكومة الإيرانية الجديدة حكومة براغماتية وتريد تحقيق النتائج ولقد تبادلنا وجهات النظر مع الأطراف المفاوضة ومستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد وهذا يتطلب عودة الأطراف المفاوضة بالكامل إلى التزاماتهم”.

وأضاف عبد اللهيان أن جميع الأطراف توصلت إلى إدراك مشترك بأن الولايات المتحدة هي المقصر الرئيسي والمسؤول عن الوضع الحالي في حين أن بعض الأطراف تتصرف بشكل غير مسؤول من خلال التزام الصمت في مواجهة أطماع أمريكا الأمر الذي لعب دوراً في تبلور الأوضاع غير المقبولة.

وأعرب عبد اللهيان عن استعداد بلاده لتطوير تعاونها مع الدول الصديقة وبينها إيطاليا في ظل مناخ من الاحترام المتبادل في مختلف المجالات.