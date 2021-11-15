رابطة الخريجين الجامعيين بحمص تحيي ذكرى التصحيح بأمسية شعرية

حمص – سانا

أحيت رابطة الخريجين الجامعيين بحمص الذكرى الحادية والخمسين للحركة التصحيحية بأمسية شارك فيها مجموعة من شعراء المحافظة.

وبدأ الشاعر محمد دبدوب الأمسية وسط حضور بعدد من قصائده التي مجدت التصحيح وعطاءاته الباقية حيث القى ثلاث قصائد بعنوان “لي الفخر وشمس تشرين والنصر لاح وإنا معه” حملت مضامين وطنية كما اختار من ديوانه رسائل شعرية قصيدة بعنوان قالت أحبك مزج فيها حب الوطن بالمحبوبة.

وألقت الشاعرة فاطمة الحسن ثلاث قصائد الأولى “وطني” جسدت فيها معاني الوفاء للأرض والثانية نثرية عكست مفرداتها المليئة بالشجن ألم الحياة ومعاناة الإنسانية في البحث الدائم عن السكينة والثالثة “أشواق” بثت لواعج نفسها العاشقة.

الشاعر حبيب ناصر تغنى بأمجاد التصحيح الذي بث روحاً جديدة في مفهوم العروبة كما ألقى قصيدة غزلية “حوار الحب” وتدور بين حبيبين عشقا الحياة وتفاصيلها بروح إنسانية تسمو بالجمال ومعانيه.

ومن ديوانه خيول فوق بنفسجية الصادر حديثاً عن اتحاد الكتاب العرب ألقى الشاعر محمود نقشو قصائد منها “غداً بعد أن تنتهي الحرب” امتزجت فيها معاني الآلم بالأمل لتفيض الحياة غداً عندما تنتهي الحرب كما ألقى قصيدته أزرق داكن.

وختم الشاعر نبيل باخص الأمسية بقصائد لتشرين التصحيح وتغنى بالشهادة في سبيل الوطن كما ألقى قصيدة أنا كور بلا نار جسد فيها رغبته بالحياة وتسلحه بالأمل رغم الألم وقصيدة غزلية بعنوان بالمفيد المختصر أعرب فيها عن حب يكابده ومشاعر لمحبوبته لا يستطيع كتمانها.

تمام الحسن