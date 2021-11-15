شعراء من حمص يحتفون بأعياد تشرين

حمص-سانا

احتفاء بأعياد التشرينين أحيا مجموعة من شعراء حمص مهرجاناً شعرياً نظمه فرع اتحاد الكتاب على مدى يومين حفل بقصائد وطنية عبرت عن معاني الانتصار التي سطرها السوريون بهذه المناسبة وتصديهم للمؤامرات والمحن.

واستهلت المهرجان الشاعرة أميمة إبراهيم رئيس اتحاد فرع كتاب حمص بقصائد وطنية ووجدانية حملت عناوين “منمنمات صغيرة” و”يا حادي الروح” فيما شارك الشاعر حسن بعيتي بقصائد وجدانية فاضت فيها محبة الوطن وجاءت بعناوين “اسأل النهر” و”العراق” و”في مديح الموت”.

وألقى الدكتور غسان لافي طعمة قصيدتين وجدانيتين بعنوان “محاولة لقراءة النص” و”حوار مع الأسماء الحسنى” فيما شارك الشاعر عبد الكريم عبد الكريم بقصيدتين وطنيتين بعنوان “بريد القرى” و”أميم المياه” وجاءت مشاركة الشاعرة ريما الخضر بقصائدها “في حضرة الموت” و”من أرشيف الحرب” معبرة عن عظمة المناسبة.

وكان للشاعرين عبد السلام صبرا وطالب هماش مشاركة متميزة بقصائدهما الوجدانية المفعمة بحب الوطن.

حضر المهرجان جمهور من الأدباء والمهتمين.