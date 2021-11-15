دراسة تكشف فاعلية الزنك ضد الالتهابات التنفسية

كانبرا -سانا

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة ويسترين الأسترالية عن فاعلية الزنك ضد التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية مثل نزلات البرد.

ووفقاً لمجلة بريتيش ميديكال جورنال أوضح الباحثون أن الزنك الفموي أو داخل الأنف منع خمس حالات عدوى في الجهاز التنفسي لكل 100 شخص فيما كان هناك خطر نسبي أقل بنسبة 32 بالمئة للإصابة بأعراض خفيفة إلى متوسطة .

وبين الباحثون أن المشاركين الذين استخدموا الزنك تحت لسانهم أو كرذاذ للأنف كانوا أكثر عرضة للتعافي بمقدار 8ر1 مرة قبل أولئك الذين استخدموا العلاج الوهمي.

ولفتوا إلى أن الزنك ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأعراض معتدلة الشدة بنسبة 87 بالمئة وانخفاض خطر الإصابة بأعراض أكثر اعتدالاً بنسبة 28 بالمئة إذا تم استخدامه في وقت مبكر من مسار المرض.

وعلى الجانب السلبي أوضح الباحثون أنه كان هناك عدد من الآثار الجانبية بين أولئك الذين استخدموا الزنك منها الغثيان أو اضطراب المعدة وتهيج الفم أو آلام من المستحلبات.