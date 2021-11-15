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بوليانسكي: لا ضرورة لطرح أزمة الحدود البيلاروسية البولندية في محافل الأمم المتحدة

2021-11-15

موسكو-سانا

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن بلاده لا ترى ضرورة لتقديم مسألة أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية إلى محافل الأمم المتحدة مشيراً إلى أنه لا يوجد في جدول أعمال مجلس الأمن الدولي ما يتعلق بهذا الشأن في الوقت الراهن.

وقال بوليانسكي في تصريح لقناة “روسيا 24”: نحن “نعتقد أنه لا توجد حاجة لتقديم مسألة أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية إلى بعض محافل الأمم المتحدة مثل مجلس الأمن أو الجمعية العامة” مشيراً إلى أن المسألة تتعلق بالمشكلات داخل الاتحاد الأوروبي أكثر من كونها تتعلق بالعلاقات الدولية.

ودعا بوليانسكي إلى ضرورة فتح حوار مباشر بين مينسك وبروكسل وما بين مينسك ووارسو وفيلنيوس لافتاً إلى أن هناك قوات على الجانب البولندي من الحدود ولا يسمح للمهاجرين بالعبور وهذا بشكل عام يتناقض مع معايير الاتحاد الأوروبي ولا علاقة للأمم المتحدة بذلك على الإطلاق.

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