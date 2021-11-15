ميسي أساسي في تشكيلة الأرجنتين أمام البرازيل

بيونس ايرس-سانا

حسم المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني مصير مشاركة ليونيل ميسي أمام المنتخب البرازيلي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ووفق صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية فان المدرب سكالوني سيشرك ميسي ضمن التشكيلة الأساسية في اللقاء وذلك بعد شكوك حول عدم مشاركته في المباراة من جراء الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريق باريس سان جيرمان ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ويتصدر المنتخب البرازيلي جدول تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 34 نقطة بينما يحل المنتخب الأرجنتيني بمركز الوصافة برصيد 28 نقطة.