الخارجية الفلسطينية: الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي مجددا بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وجرائم في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

ودعت الوزارة في بيان أوردته وكالة وفا الفلسطينية مجلسي الأمن الدولي وحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال للإفراج عن كل الأسرى ولا سيما الأسير محمد الحلبي 43 عاما والذي دخل عامه السادس على التوالي في معتقلات الاحتلال.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسير الحلبي الذي اعتقل عام 2016 تعرض إلى تحقيق قاس وتعذيب جسدي ونفسي استمر لمدة 52 يوما ما أفقده 50 بالمئة من حاسة السمع.

وأدانت الوزارة هذه الجريمة النكراء التي يتعرض لها الحلبي على مسمع ومرأى من العالم معتبرة أنها جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وحقوقه المغتصبة.

ويواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.