قوى العدوان السعودي ترتكب 127 خرقاً في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 127 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت قناة المسيرة عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قولها اليوم إن الخروقات شملت 8 غارات لطيران حربي على حيس والجبلية وتحليق 21 طائرة حربية في أجواء عدة مناطق بالمحافظة إضافة إلى 3 غارات لطيران تجسسي وإطلاق قذائف مدفعية وأعيرة نارية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.