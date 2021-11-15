النمسا تفرض إجراءات العزل على غير المطعمين ضد كورونا

فيينا-سانا

فرضت النمسا اليوم إجراءات العزل على غير المطعمين ضد فيروس كورونا مع اقتراب الشتاء وزيادة الإصابات في أنحاء أوروبا.

ونقلت وكالة رويترز عن الحكومة النمساوية قولها “إن نحو مليونين من السكان الذين يبلغ عددهم تسعة ملايين نسمة مسموح لهم فقط الآن بالخروج من منازلهم لأسباب محدودة مثل السفر للعمل أو ارتياد الأسواق لشراء السلع الأساسية”.

وقال مستشار النمسا ألكسندر شالنبرغ لمحطة “أو.آر.إف” الإذاعية شارحا الإغلاق الذي تم الإعلان عنه “هدفي واضح للغاية.. جعل من لم يتلقوا التطعيم يتلقونه وليس عزل من لم يتلقوا التطعيم”.

والهدف من الإغلاق التصدي لقفزة في الإصابات إلى مستويات قياسية سببها أن نسبة من تلقوا تطعيما كاملا في النمسا وصلت إلى نحو 65 في المئة فقط وهي من أقل النسب في غرب أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي زاد متوسط عدد الإصابات في سبعة أيام في أوروبا على نصف العدد على مستوى العالم وسجلت نحو نصف أحدث الوفيات وفقا لإحصاء أجرته رويترز.

وتخشى الحكومات والشركات من أن يتسبب طول أمد الجائحة في إخراج الانتعاش الاقتصادي الهش الحالي عن مساره.