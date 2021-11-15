جفاف أحد أكبر أنهار المغرب

الرباط-سانا

جفت مياه نهر ملوية أحد أكبر أنهار المغرب إلى حد بات عاجزا عن بلوغ مصبه في البحر الأبيض المتوسط “لأول مرة في تاريخه” وفق ما يقول الخبير البيئي محمد بنعطا.

ووفق الخبير تعود أسباب هذه الظاهرة المأساوية إلى تراجع صبيب النهر بسبب الإفراط في استهلاك مياهه.

وتشير توقعات وزارة الزراعة المغربية إلى أن الجفاف سيؤدي إلى تراجع مخزون مياه الري في أفق العام 2050 إلى مستوى قد يصل حتى 25 بالمئة على الصعيد الوطني.

ويعاني المغرب الذي تمثل الزراعة القطاع الأساسي في اقتصاده من توالي مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة ويتوقع أن يستفحل الأمر في أفق العام 2050 بسبب تراجع الأمطار ناقص11 بالمئة وارتفاع درجات الحرارة وفق تقرير للوزارة.