الغباش: حملة وطنية قريبة للكشف المبكر عن 3 سرطانات

دمشق-سانا

انطلقت اليوم أيام صحة دمشق العلمية وتستمر حتى الخميس القادم وعلى جدولها 100 محاضرة في ثمانية مشاف ومراكز صحية ضمن اختصاصات طبية متنوعة.

وزير الصحة الدكتور حسن الغباش كشف في كلمة له خلال افتتاح أيام الصحة في مكتبة الأسد الوطنية ان الوزارة تستعد لإطلاق حملة للكشف المبكر عن سرطانات الثدي وعنق الرحم والبروستات على مستوى وطني داعياً في سياق آخر الأطباء للمساهمة في إيقاف ظاهرة التناول العشوائي للمضادات الحيوية التي ازدادت عالمياً مع انتشار جائحة كوفيد19 وتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا.

بدوره بين مدير صحة دمشق الدكتور محمد سامر شحرور أن مديرية الصحة تنظم هذه الفعالية سنوياً كجزء من تعزيز التعليم المهني المستمر وتطوير أداء الكوادر الصحية ورفع سويتها العلمية لافتاً إلى وضع المراكز والمشافي في خدمة حملات التمنيع ضد كورونا والعمل للاستجابة لأكبر عدد ممكن من المصابين بالفيروس.

محاضرات الجلسة الأولى تركزت على تدبير مرضى كورونا حيث بين الدكتور مازن قصيباتي رئيس شعبة الامراض الداخلية في مشفى ابن النفيس أن الإجراءات والتدابير المشددة لم تستطع ضبط انتشار المرض بشكل كامل في جميع الدول ما يؤكد أهمية تلقي اللقاح لكونه الطريقة الأفضل للوقاية حتى الآن فيما لفت الدكتور سائد إبراهيم رئيس قسم الأمراض الانتانية في مشفى الأسد الجامعي إلى ظهور أدوية حديثة تمنع تحول الحالات الخفيفة إلى شديدة وحرجة منبها من استخدام الأدوية بشكل ذاتي.

راما رشيدي-مالك عبدو