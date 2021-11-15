بمساندة وحدة من الجيش.. أهالي قرية (تل أحمد) بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي

الحسكة-سانا

اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع.

وأفادت مراسلة سانا في القامشلي بأن أهالي قرية تل أحمد بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من مدرعات وجرافة ورشقوه بالحجارة ومنعوه من المرور عبر الطريق العام بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.

وتصدى أهالي قرى وبلدات بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري للعديد من أرتال الاحتلال الأمريكي أثناء محاولتها التحرك بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة بعد رشقها بالحجارة وسط هتافات تؤكد رفضهم وجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.