السويداء-سانا

مشروع متناهي الصغر عماده مونة المنزل أسسته الشابة أنجاد سلام من مدينة السويداء وحقق لها دخلاً إضافياً وفرصة للعمل مع تشغيلها لخمس سيدات معيلات لأسرهن ويملكن مهارة العمل اليدوي.

المشروع كما ذكرت سلام لمراسل سانا بدأت به قبل نحو أربع سنوات بهدف تصنيع مونة المنزل من أجود الأصناف المتنوعة التي تتميز بالنظافة والمعايير الصحية كتصنيع المكدوس والمربيات والكشك والألبان والأجبان ودبس البندورة ودبس الفليفلة وتجفيف الملوخية وتقديد البامية وتعليب الفول والبازلاء بأكياس مونة وفرم البقدونس وبيع الحشائش المزروعة بحديقة منزلها.

وأشارت أنجاد 31 عاماً والحاصلة على شهادة الثانوية التجارية إلى أنها تتسوق الخضار من احد المشاريع الزراعية الخاصة النظيفة فيما تتسوق الحليب لتصنيع الألبان من إنتاج مربي الثروة الحيوانية مبينة أن فكرة مشروعها تتوافق مع عدم إمكانية العديد من النساء العاملات على تحضير مستلزمات مونة المنزل جراء عدم توفر الوقت الكافي لديهن.

وتعتمد أنجاد في التسويق لمنتجاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والمعارف والأصدقاء مع توجهها مؤخراً للمشاركة في المعارض للتعريف أكثر بمشروعها الذي أصبح يشغل حيزاً واسعاً من وقتها ويلقى من قبلها كما ذكرت كل الاهتمام في سبيل إثبات حضورها رغم الصعوبات من حيث عدم توفر مادة الغاز بالشكل المطلوب وحاجتها للمزيد من أدوات العمل إلا أن ذلك لم يحد من طموحها للاستمرار والبحث عن تمويل بقرض صغير لتطوير مشروعها وتوسيعه بما يلبي طلبات الزبائن واحتياجاتهم من مختلف مواد المونة المنزلية.

عمر الطويل