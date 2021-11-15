مهرجان (محبة قلم) لفنون الخط العربي بالمركز الثقافي في أبو رمانة

الإثنين / 15 / 11 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الخليل يهنئ الإمارات على نجاحها في تنظيم إكسبو دبي 2020
2021-11-15
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع بيدرسون تطورات الأوضاع في سورية
2021-11-15
الأمم المتحدة تحمل الاحتلال الأمريكي مسؤولية مقتل عشرات المدنيين بدير الزور
2021-11-15
الخارجية الإيرانية: العلاقات مع سورية قوية واستراتيجية
2021-11-15
اليوم انطلاق فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين
2021-11-15
(نهري.. بحري) ينال جائزة لجنة التحكيم في المهرجان الدولي للسينما والبحر بالمغرب
2021-11-14
سورية والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي
2021-11-14
محليات
إخماد حرائق عدة في حمص
2021-11-15
إعادة تشجير غابة 8 آذار في مدخل حمص الجنوبي
2021-11-15
تنفيذ وصلة طرقية لربط محيط مدينة سلمية
2021-11-15
تنفيذ شبكة مياه ببلدة جباب بريف درعا
2021-11-15
إعادة أربع آبار للخدمة في السويداء
2021-11-15
انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة في بعض المناطق
2021-11-15
مجلس مدينة القامشلي يفتتح دوار أورنينا في الحي الغربي
2021-11-14
رياضة
16 ميدالية لناديي شهبا والعربي في بطولة الجمهورية بالتايكواندو
2021-11-15
ذهبيتان وبرونزية لسورية ببطولة العالم للكاراتيه في صربيا
2021-11-15
اتحاد الكاراتيه يختتم بطولاته المحلية بعد غد
2021-11-15
إسبانيا تفوز على السويد وتتأهل إلى نهائيات كأس العالم
2021-11-14
صربيا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
2021-11-14
ألمانيا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم
2021-11-14
هاميلتون يفوز بسباق جائزة ساو باولو الكبرى
2021-11-14
اقتصاد
مشروع متناهي الصغر عماده مونة المنزل
2021-11-15
الخليل يقدم عرضاً حول قانون الاستثمار خلال فعاليات اكسبو دبي 2020
2021-11-15
منح إنتاجية للعائلات العائدة إلى قراها بريف إدلب المحرر
2021-11-15
ارتفاع أسعار الأسمدة في أستراليا يرفع أسعار الغذاء على المستوى العالمي
2021-11-15
توسع بزراعة الذرة في ريف دمشق
2021-11-15
مواقع أثرية ومبانٍ تاريخية في السويداء بالاستثمار السياحي
2021-11-15
زراعة 18 ألف دونم في حماة لتأمين العلف لقطعان الأبقار
2021-11-15
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
الغباش: حملة وطنية قريبة للكشف المبكر عن 3 سرطانات
بمساندة وحدة من الجيش.. أهالي قرية (تل أحمد) بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي
الخليل يقدم عرضاً حول قانون الاستثمار خلال فعاليات اكسبو دبي 2020
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع بيدرسون تطورات الأوضاع في سورية
تواصل عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور
الأمم المتحدة تحمل الاحتلال الأمريكي مسؤولية مقتل عشرات المدنيين بدير الزور
اليوم انطلاق فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين
فيروس كورونا يودي بحياة أكثر من 5 ملايين و114 ألف شخص حول العالم
145 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 92 حالة ووفاة 5
الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في إطار اتفاق التسوية بدرعا
مهرجان (محبة قلم) لفنون الخط العربي بالمركز الثقافي في أبو رمانة
2021-11-15
تصوير: جنان بدران
مهرجان (محبة قلم)
2021-11-15
anwar
سابق
الخليل يقدم عرضاً حول قانون الاستثمار خلال فعاليات اكسبو دبي 2020
التالي
إخماد حرائق عدة في حمص
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved