لوكاشنكو: نعمل لإعادة المهاجرين العالقين على الحدود إلى بلدانهم

مينسك-سانا

أكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو أن بلاده لا ترغب بتطور أزمة المهاجرين العالقين على الحدود مع بولندا إلى نزاع وتعمل على إعادتهم إلى بلدانهم.

ونقلت وكالة بيلتا الرسمية عن لوكاشنكو قوله اليوم: “العمل جار بشكل نشط في هذه المنطقة لإقناع الناس بالعودة إلى ديارهم لكن لا أحد يرغب بالعودة” مضيفاً: “بإمكان بيلاروس نقل المهاجرين على متن ناقلتها الوطنية (بيلافيا) إلى ألمانيا ما لم توفر بولندا ممراً إنسانياً.. سنرسلهم إلى ميونيخ على متن طائراتنا إذا لزم الأمر”.

وشدد على أن بلاده لا ترغب بأن تتصاعد أزمة المهاجرين إلى (نزاع) لأن ذلك سيكون “أمرا ضاراً للغاية بالنسبة إليها”.

وكان لوكاشنكو اعتبر أن أزمة المهاجرين على الحدود بين أراضي بيلاروس وبولندا كشفت الوجه الحقيقي لدول الغرب.