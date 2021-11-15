تنفيذ شبكة مياه ببلدة جباب بريف درعا

درعا-سانا

بدأت مؤسسة مياه الشرب في درعا تنفيذ شبكة مياه جديدة للحي الغربي ببلدة جباب يستفيد منها نحو 2500 نسمة.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس محمد المسالمة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن تنفيذ شبكة الحي الغربي يأتي وفق توسع المخطط التنظيمي لبلدة جباب بهدف إيصال المياه للمواطنين في التوسع الجديد ضمن المواصفات والجودة المطلوبة مشيراً إلى أن التنفيذ يتضمن اعمال حفر ومد قساطل مع ربط مع الشبكة الرئيسية.

وأنهت مؤسسة مياه الشرب في درعا في مرحلة سابقة تأهيل منظومة مياه الشرب في مدينة الشيخ مسكين بحفر بئر جديدة وتجهيز محطة ضخ وتأهيل الخزان العالي.