إيران تنتج للمرة الأولى مركبات النيكل والكوبالت من النفايات

طهران-سانا

نجح باحثون إيرانيون في انتاج مركبات النيكل والكوبالت من النفايات وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في هذا المجال.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن فاطمة ساماني بور المديرة التنفيذية لشركة مواد بجوهان كوهرفام قولها ” إنه للمرة الأولى في إيران يتم انتاج مركبات النيكل والكوبالت وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في هذه المواد”.

ونجحت هذه الشركة المعرفية في استخراج مركبات كيميائية قيمة بطريقة تكنولوجية في حين إن استيراد وشراء هذه المركبات مكلف للغاية.

واستطاع المختصون الإيرانيون استخراج وانتاج هذه المركبات من مواد النفايات بنقاوة عالية وقدرة تنافسية مع العينات الأوروبية وتشتمل مركبات النيكل إيرانية الصنع على نترات وكبريتات وأكسيد وهيدروكسيد النيكل.

وتستخدم المركبات الكيميائية ذات الأهمية الكبيرة بشكل حيوي في عدة قطاعات صناعية مثل الدهانات والأصباغ والمحفزات وصناعة السيارات والطلاء الكهربائي.

يذكر أن إيران باتت مكتفية ذاتياً في هذه المنتجات بينما كانت تستورد مركبات النيكل والكوبالت التي تتطلبها الصناعات المحلية من دول مثل كندا وبلجيكا وفرنسا والنرويج وألمانيا ومع تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في إنتاج هذه المركبات يتم توفير عشرات ملايين الدولارات سنوياً.