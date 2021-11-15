صربيا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم

لشبونة-سانا

تأهلت صربيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد فوزها على مضيفتها البرتغال بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن لقاءات الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

افتتحت البرتغال التسجيل عبر ريناتو سانشيز في الدقيقة الثانية لتعدل صربيا النتيجة عبر دوسان تاديتش في الدقيقة 33 قبل أن يسجل ألكسندر متروفيتش الهدف القاتل في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفعت صربيا رصيدها إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الأولى في حين تجمد رصيد البرتغال عند 17 نقطة في المركز الثاني لتتأهل إلى الملحق.