(نهري.. بحري) ينال جائزة لجنة التحكيم في المهرجان الدولي للسينما والبحر بالمغرب

دمشق-سانا

نال الفيلم السينمائي السوري الروائي القصير “نهري.. بحري” للمخرج السينمائي المهند كلثوم وإنتاج المؤسسة العامة للسينما جائزة لجنة التحكيم الخاصة في ختام المهرجان الدولي للسينما والبحر بالمغرب بدورته الثامنة.

والمهرجان من تنظيم جمعية المهرجان الدولي للسينما والبحر في إقليم سيدي إفني وبدعم من المركز السينمائي المغربي واقيمت فعالياته بولاية قصبة الكزيرة بسيدي إفني المغرب من 11 إلى 14 تشرين الثاني الجاري.

وتنافست على جوائز المهرجان 10 أفلام قصيرة من سورية والمغرب والبحرين وموريتانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة.

يخوض فيلم “نهري بحري” في إشكالية عميقة ويطرح أسئلة ملحة عن طبيعة مجتمعات مهملة وبعيدة عن الضوء بسبب سطوة المدن الكبرى والتهميش الذي تعرضت له تلك المجتمعات في ظل الحرب على سورية وذلك من خلال قصة حب تجري أحداثها في مكان استثنائي وبعيد عن أنظار الفضوليين حيث تدور الأحداث بين شاب وشابة جمعهما حب جارف والتقيا ذات ليلة على شاطئ البحر في ليلة ستغير مصيرهما إلى الأبد.

يذكر أن الفيلم الذي كتب السيناريو له سامر محمد اسماعيل من بطولة كل من الفنانين عبد المنعم عمايري- سهير صالح – مريم علي – الطفلة ساندي جنوب – مدير التصوير – نائل تركماني – مونتاج وغرافيك – نور الدين الكردي – موسيقا خالد رزق – مدير الإنتاج مغيث ديب -مدير الإضاءة دريد رحال – مخرج منفذ براءة زريق – ديكور محمد خطاب – فوتوغراف مهند بيضة -كلاكيت هلا اللحام – مكياج سارة العرند.

يشار إلى أن الفيلم نال جائزة أفضل إخراج في مهرجان النور السينمائي المغربي عام 2019.

شذى حمود