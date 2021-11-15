سورية تتألق في إكسبو دبي 2020 بتاريخها وحضارتها

دبي-سانا

تغنى معرض إكسبو دبي 2020 اليوم بالاحتفال باليوم الوطني لسورية ضمن الأيام الوطنية للدول المشاركة وشهد الجناح السوري اقبالاً لافتاً من مختلف الجنسيات حيث أقيم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية التي تجسد حضارة سورية وتاريخها العريق.

وتضمن الاحتفال وفق الإعلامية السورية المغتربة أمل الملحم التي أوضحت في تصريح لـ سانا عروضاً تعريفية بكنوز التاريخ السوري منها أول تدوين موسيقي في العالم وفن الخط العربي الذي اشتهرت به خطاطو دمشق إضافة إلى التعريف بلغة التصوف وأساليبها والموسيقا السورية المعاصرة مستقطبة الزوار الذين عبروا عن إعجابهم بالثقافة السورية وما تحمله من سمات إنسانية وحضارية.

وبينت الملحم أن الفريق المختص بتجهيز الجناح بذل جهوداً كبيرة لنقل صورة سورية وتجسيد هويتها في هذا الحدث العالمي مشيرة إلى ألق وتميز الحضور السوري في جميع المحافل الدولية.

من جهته المغترب السوري المغامر سامر العقاد وصف الجناح السوري في اكسبو بمساحة من سورية خارج الحدود مشيراً إلى الاقبال الكبير الذي شهده الجناح من جنسيات مختلفة حيث وصل عدد زواره اليوم إلى أكثر من 4000 زائر أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من عروض فنية وثقافية.

وأشار العقاد إلى مشاركة فرقة جلنار الراقصة في هذا الاحتفال بلوحات فلكورية تمثل عبق التراث السوري والعروض الفنية والتراثية الأخرى التي أضفت بصمتها في اكسبو بأسلوب راق متفرد حسب تعبيره.

وكانت انطلقت صباح اليوم في دبي فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لسورية في معرض اكسبو دبي 2020 ضمن الأيام الوطنية للدول المشاركة في المعرض عبر إقامة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي أعد لها فريق الجناح السوري بالتعاون مع السفارة السورية والأمانة السورية للتنمية وذلك بحضور رسمي سوري إماراتي.

مها الأطرش