155 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 155 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت قناة المسيرة اليمنية عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قولها اليوم “إن من بين الخروقات 10 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي على مديرية حيس ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا و8 غارات لطيران تجسسي واستحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية”.

وأشار المصدر إلى أن الخروق تضمنت تحليقا مكثفا للطيران الحربي للعدوان على مناطق متفرقة من المحافظة و51 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و34 بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.