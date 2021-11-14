ألمانيا تتأهل إلى نهائيات كأس العالم

يريفان-سانا

تأهل المنتخب الألماني إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد فوزه على أرمينيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

سجل رباعية المنتخب الألماني كل من اللاعبين كاي هافيرتز وإلكاي جوندوجان “ثنائية” وجوناس هوفمان في الدقائق 15 و49 من ضربة جزاء و50 و64 بينما أحرز هنريك مخيتاريان هدف أرمينيا الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة أنهت ألمانيا التصفيات في صدارة المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة بينما توقفت أرمينيا عند 12 نقطة في المركز الرابع.