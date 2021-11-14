تبادل لإطلاق النار على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

يريفان-باكو-سانا

أعلنت أرمينيا وأذربيجان اليوم عن تبادل لإطلاق النار بين قواتهما في إحدى المناطق عند الحدود بين الدولتين.

ونقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع الأرمنية قولها في بيان إن القوات الأذربيجانية حاولت بعد ظهر اليوم إحراز تقدم في الاتجاه الشرقي عند الحدود ما أسفر عن إطلاق نار مكثف بين الجانبين.

وأضافت الوزارة إن العسكريين الأرمن أحبطوا محاولات الجيش الأذربيجاني التموضع في المنطقة المذكورة ولا توجد إصابات من الجانب الأرمني جراء الحادث لافتة إلى أن الوضع لا يزال متوترا وأن محادثات تجري حالياً بوساطة روسيا لتسوية الوضع.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن العسكريين الأذربيجانيين رصدوا منذ صباح اليوم حشد جنود وآليات قتالية للجيش الأرمني عند الحدود تمهيدا لاستفزاز وشيك مضيفة إن قوات الجيش الأذربيجاني المنتشرة هناك اتخذت إجراءات عاجلة لمنعه ولا يزال الوضع

العملياتي هناك الآن تحت سيطرتها.

وتوصلت أرمينيا وأذربيجان في تشرين الثاني من العام الماضي وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى حربا بين باكو ويريفان في إقليم ناغورني قره باغ استمرت نحو شهر ونصف الشهر وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في الإقليم.