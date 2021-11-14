النظام التركي يعتقل ثلاثة معارضين لأردوغان

أنقرة-سانا

اعتقل النظام التركي ثلاثة أشخاص بذريعة ارتباطهم بالمعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي يتهمه رأس النظام رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد عام 2016.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزارة دفاع النظام التركي قولها في بيان أن قوات الأمن اعتقلت ثلاثة أشخاص أثناء محاولتهم الفرار إلى اليونان عبر الحدود الشمالية الغربية لتركيا.

يذكر أن نظام أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال مئات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.