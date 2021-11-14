رياضيو حماة يطالبون بصيانة الصالات وبناء أخرى جديدة

حماة-سانا

تركزت مداخلات أعضاء المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في حماة الذي عقد اليوم على ضرورة الإسراع بصيانة وترميم الصالات الرياضية الحالية وبناء أخرى جديدة ودعم الأندية للارتقاء بواقعها الرياضي.

وطالب أعضاء المؤتمر بتغيير أرضية الملعب المعشب واستبدالها بالصناعي وتخديم منطقة مصياف بمنشأة رياضية تضم صالات وملاعب وإحداث مركز تدريبي للشطرنج في نادي تل التوت.

وبين رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أن حماة من المحافظات المتقدمة رياضيا وسيتم العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين واقع المنشآت الرياضية فيها ومنها صالة سلمية التي رصد لها مبلغ مليار ليرة سورية لاستكمال صيانتها ووضعها بالخدمة العام المقبل.

وأشار معلا إلى أن الاتحاد يعمل على تزويد منتخبات المحافظة بالتجهيزات الرياضية اللازمة لضمان استمرارية عملها وأن التنسيق مستمر مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة لاعادة تأهيل وبناء مقرات الأندية المدمرة والمخربة من جراء الاعتداءات الإرهابية.

من جهته لفت رئيس اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي في حماة عبد الرزاق زيتون إلى أن حماة تحتل موقعا مهما في الرياضة السورية من خلال أنديتها الكثيرة البالغ عددها 52 ناديا ومنتخباتها التي حققت نتائج متميزة هذا العام حيث أحرزت 240 ميدالية منها 99 ذهبية في مختلف بطولات الجمهورية.

وبين زيتون أنه تم خلال العام الجاري إنارة الملعب البلدي بحماة وتجهيز فندق للرياضيين في مدينة الباسل الرياضية وصيانة الملعب التدريبي واستضافة العديد من بطولات الجمهورية بمختلف الألعاب الرياضية إضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية الخاصة بالحكام والمدربين لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر في ملف الاستثمارات الخاص بالأندية لمساعدتها على تأمين مورد مادي لها.

سالم الحسين