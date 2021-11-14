بيلاروس: عقوبات الاتحاد الأوروبي عديمة الجدوى

مينسك-سانا

أكدت بيلاروس أن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضها أو يستعد لفرضها على خلفية أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا عديمة الجدوى وتعطي نتائج عكسية.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان بعد اتصال هاتفي اليوم بين وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “إن ماكي أبلغ بوريل بالخطوات التي اتخذتها بيلاروس لتخفيف تدفق المهاجرين من آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط باتجاه الحدود مع بولندا”.

وذكر البيان أن الجانبين تحدثا أيضاً عن العمل مع منظمات الأمم المتحدة لتأمين المساعدات للمهاجرين العالقين على الحدود في ظل درجات حرارة متدنية جداً.

بدوره أعلن بوريل أنه أثار مع ماكي مسألة “الوضع الإنساني المتردي على الحدود مع الاتحاد الأوروبي وأنه يجب حماية أرواح الناس والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول”.

وكان بوريل قال في وقت سابق إن بروكسل “ستوسع عقوباتها يوم غد لتشمل أي جهة تكون جزءاً من عملية تهريب المهاجرين” في بيلاروس بما في ذلك شركات الطيران ووكالات السفر ومسؤولون.

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اعتبر في وقت سابق اليوم أن أزمة المهاجرين على الحدود بين أراضي بيلاروس وبولندا كشفت الوجه الحقيقي لدول الغرب.