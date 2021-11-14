روسيا تبدأ تسليم منظومة (اس 400) للهند

موسكو-سانا

أعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني اليوم البدء في تسليم الهند منظومة الدفاع الجوي الروسية (إس 400 تريومف).

وقال ديمتري شوغاييف مدير المركز الروسي للتعاون العسكري التقني لوكالة أنباء سبوتنيك إن “عمليات التسليم تسير كما هو مخطط لها، بدأت إمدادات نظام الدفاع الجوي (إس 400) إلى الهند وسينتهي تسليمها في الموعد المحدد”.

ووقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات (إس 400) في تشرين الأول 2018 في صفقة تقدر بـ 5.43 مليارات دولار لتصبح الهند ثالث مشتر أجنبي لهذه المنظومة بعد الصين وتركيا.

وكان ألكسندر ميخيف مدير عام شركة (روس أوبورون أكسبورت) التي تدير معظم صادرات الأسلحة الروسية قال في آب الماضي: إن المفاوضات بشأن توريد أنظمة الدفاع الجوي (إس 400) جارية مع سبع دول في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.