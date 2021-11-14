ثلاثة مراكز للتسجيل في مفاضلة التعليم المفتوح بجامعة البعث

حمص-سانا

بدأت مراكز التسجيل المخصصة لمفاضلة التعليم المفتوح بجامعة البعث في حمص والبالغ عددها 3 مراكز باستقبال طلبات الطلاب اعتباراً من اليوم ولغاية الـ 25 من الشهر الجاري.

وأوضح الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس الجامعة في تصريح لمراسلة سانا أن مراكز التسجيل الثلاثة هي كليات الهندسة المدنية للفرع الأدبي والهندسة المعلوماتية للفرع العلمي والهندسة المعمارية للثانوية المهنية والجرحى وذوي الشهداء وحملة شهادات المعاهد المتوسطة وذوي الاحتياجات الخاصة وللسوري غير المقيم والطلبة العرب والأجانب مبيناً أن تعديل الرغبات يتم

في المركز نفسه الذي تقدم الطالب فيه للمفاضلة.

وأشار الخطيب إلى أنه تم وضع جميع اللوحات والإرشادات والإعلانات والأوراق والطوابع التي تسهل للطالب عملية التسجيل ‏داخل الجامعة لافتاً إلى أنه ‏تم تفقد المراكز للتأكد من جهوزيتها وضمان آلية العمل مع اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وتشمل برامج التعليم المفتوح في جامعة البعث الدراسات القانونية والترجمة والإرشاد السياحي ورياض الأطفال والتسويق والتجارة الإلكترونية وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.