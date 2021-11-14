إصابات كورونا في الهند تتجاوز الـ 34 مليوناً

نيودلهي-سانا

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 34 مليونا و437307 إصابات بعد الإعلان عن 11271 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت شينخوا عن وزارة الصحة الهندية قولها في أحدث بياناتها اليوم: إنه تم تسجيل ما يصل إلى 285 حالة وفاة منذ صباح السبت ما رفع عدد الوفيات إلى 463530.

وأضافت إن إجمالي 33 مليوناً و837859 شخصاً تعافوا وخرجوا من المستشفيات حتى الآن مع تعافي 11376 حالة جديدة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل من حيث عدد الوفيات.