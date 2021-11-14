وقفة في جنين تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في مدينة جنين بالضفة الغربية مساء الأمس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي نظمتهما مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية رفعوا العلم الفلسطيني وصور الشهداء والأسرى وطالبوا باسترداد جثامين الشهداء والإفراج الفوري عن الأسرى الذين يتعرضون لانتهاكات وحشية في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وسط إهمال طبي متعمد.

ويواجه نحو 5000 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.