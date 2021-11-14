فرنسا تفوز على كازاخستان بثمانية نظيفة

باريس-سانا

فاز المنتخب الفرنسي على ضيفه الكازاخي بثمانية أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

سجل أهداف المنتخب الفرنسي كل من كليان مبابي أربعة أهداف “سوبر هاتريك” في الدقائق الـ 6 والـ 12 والـ 32 والـ 87 وكريم بنزيما “ثنائية” في الدقيقتين الـ 55 والـ 59 أما الثنائية الأخرى فقد حملت توقيع كل من أدريان رابيو وأنطوان غريزمان في الدقيقتين الـ 75 والـ 84 من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز رفع منتخب فرنسا حامل اللقب رصيده إلى 15 نقطة ليحل في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة وضمن تأهله مبكراً إلى مونديال كأس العالم 2022 بينما تجمد رصيد منتخب كازخستان عند 3 نقاط متذيلاً الترتيب.