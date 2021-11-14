القوات العراقية تدمر تسعة أوكار للإرهابيين في جبال حمرين

بغداد-سانا

دمرت القوات العراقية المشتركة اليوم تسعة أوكار لإرهابيي تنظيم “داعش” في سلسلة جبال حمرين شرق البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم إن “قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي مدعومة بطيران الجيش نفذت عملية واسعة في سلسلة جبال حمرين ومناطق العبارة والقرى المجاورة لتعقب التنظيمات الإرهابية أسفرت عن تدمير 9 أوكار للإرهابيين والعثور على عبوات ناسفة وقذائف هاون وار بي جي وصواريخ وحاويات عتاد”.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمني عراقي مقتل ضابط في الشرطة خلال اشتباك مع مسلحين مطلوبين في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى.

وكانت قوات الأمن العراقية ألقت في وقت سابق اليوم القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” بمدينة الموصل شمال العراق.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول تنظيم “داعش” الإرهابي في العديد من المحافظات شمال وغرب البلاد.