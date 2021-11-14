4 إصابات خلال عمليات إخماد حرائق في جنوب لبنان

بيروت-سانا

أصيب أربعة عناصر من مركز الدفاع المدني اللبناني في صور باختناق وجروح خلال عملهم بإخماد الحرائق الضخمة التي اندلعت في قرى وبلدات في منطقة صور جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عناصر الدفاع المدني وبالتعاون مع الجيش وقوات اليونيفيل تمكنوا مساء اليوم من إخماد النيران رغم الصعوبة الكبيرة في إخماد الحرائق المندلعة في عدد من مناطق الجنوب بسبب اشتداد الرياح.

وأتت الحرائق على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية وساهمت الرياح القوية باقتراب النيران من المنازل السكنية في بلدة الحنية وزبقين ومجدل زون.

كما اندلع مساء اليوم حريق كبير في أحراج بيت مري سرعان ما توسعت رقعته بفعل الرياح وعمل عناصر الدفاع المدني على السيطرة عليه وإخماده كما تم إخماد حريق في صربا بكسروان.

وأعلن الجيش اللبناني أن القوات الجوية نفذت عمليات اخماد حريق اندلع في بلدة مجدل زون الجنوبية مؤكداً أنه تمت السيطرة على الحرائق في وادي زبقين في قضاء صور بعد تدخل المروحيات التابعة للجيش.