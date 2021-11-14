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مقتل شابين بإطلاق نار في ولاية فرجينيا الأمريكية

2021-11-13

ريتشموند-سانا

قتل شابان وأصيب آخران بجروح خطيرة اليوم جراء إطلاق نار وقع في متجر صغير بمدينة ريتشموند عاصمة ولاية فرجينيا الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن شرطة ريتشموند قولها اليوم إنها عثرت على أربعة أشخاص مصابين بأعيرة نارية تم نقلهم إلى المشفى حيث توفي اثنان منهم وهما صبيان تتراوح أعمارهما بين 9 و14 عاماً كانا ضحايا حادثة إطلاق النار على متجر صغير مشيرة إلى عدم توفر المزيد من التفاصيل حول ظروف ودوافع إطلاق النار.

وباتت حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة أمراً شائعاً وشبه يومي بسبب تفشي العنف في المجتمع الأمريكي وسهولة حيازة السلاح الفردي.

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