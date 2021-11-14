مؤتمر المناخ يتبنى ميثاقاً لتسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري

غلاسكو-سانا

تبنى المشاركون في مؤتمر “كوب 26” للمناخ في مدينة غلاسكو باسكتلندا اليوم “ميثاق غلاسكو” الهادف إلى تسريع وتيرة مكافحة الاحتباس الحراري ولكن من دون أن يؤكد إبقاءه ضمن سقف “1.5” درجة مئوية أو يلبي طلبات المساعدة من الدول الفقيرة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن التبني النهائي للنص جاء بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة وتحذيرات للمؤتمر العالمي حول المناخ وإثر تعديلات في اللحظات الأخيرة أدخلتها الصين والهند حول قضية مصادر الطاقة الأحفورية.

وفي بيان منفصل في أعقاب المؤتمر حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن “الكارثة المناخية لا تزال ماثلة” رغم التوصل إلى اتفاق في المؤتمر موضحاً أن المؤتمر العالمي للمناخ “انتهى بخطوات إلى الأمام مرحب بها ولكن ذلك ليس كافياً”.

وأشار غوتيريش إلى ضرورة إنهاء الاعفاءات على مصادر الطاقة الأحفورية والاستغناء عن الفحم وفرض ضريبة على الكربون إضافة إلى تأمين المساعدة المالية للدول الأشد فقراً وقال إن “النصوص التي تم تبنيها هي تسوية تعكس المصالح والوضع والتناقضات وحال الإرادة السياسية الراهنة في العالم”.

وأعرب غوتيريش عن أسفه لأن الإرادة السياسية المشتركة لم تكن كافية لتجاوز التناقضات العميقة مشدداً على أن “الوقت حان للانتقال إلى أسلوب الطوارئ” ملاحظاً أن الالتزامات الراهنة للحد من الانبعاثات لا تتيح الحفاظ على الهدف الذي حدده اتفاق باريس لجهة احتواء الاحتباس الحراري إلى ما دون درجتين مئويتين مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية.