SCS-NET

تعادل النرويج مع لاتفيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

2021-11-13

أوسلو-سانا

تعادل المنتخب النرويجي مع ضيفه اللاتفي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة التاسعة قبل الأخيرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعجز لاعبو منتخب النرويج عن هز الشباك اللاتفية على مدار الشوطين في غياب زميلهم إيرلينغ هالاند المصاب بالرغم من الهجمات المستمرة على مرمى الخصم والأفضلية الواضحة لهم.

وبهذا التعادل رفع منتخب النرويج رصيده إلى 18 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف خلف نظيره التركي الذي فاز على ضيفه منتخب جبل طارق بستة أهداف دون مقابل بينما رفع منتخب النرويج رصيده إلى 5 نقاط ليحل في المركز الخامس.

انظر ايضاً

كرواتيا تتصدر المجموعة الثامنة بعد الفوز على سلوفينيا

زغرب-سانا تصدرت كرواتيا المجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم بالفوز على جارتها …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved