تعادل النرويج مع لاتفيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم

أوسلو-سانا

تعادل المنتخب النرويجي مع ضيفه اللاتفي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة التاسعة قبل الأخيرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وعجز لاعبو منتخب النرويج عن هز الشباك اللاتفية على مدار الشوطين في غياب زميلهم إيرلينغ هالاند المصاب بالرغم من الهجمات المستمرة على مرمى الخصم والأفضلية الواضحة لهم.

وبهذا التعادل رفع منتخب النرويج رصيده إلى 18 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة بفارق الأهداف خلف نظيره التركي الذي فاز على ضيفه منتخب جبل طارق بستة أهداف دون مقابل بينما رفع منتخب النرويج رصيده إلى 5 نقاط ليحل في المركز الخامس.