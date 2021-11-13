مبادرة السلام السورية الروسية تفتتح مكتبها في طرطوس

طرطوس-سانا

افتتحت محافظة طرطوس بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي في حميميم مكتب (مبادرة السلام السورية الروسية) طرطوس بهدف تقديم خدمات إنسانية اجتماعية مختلفة لذوي الشهداء والجرحى من أبناء المحافظة.

الدكتورة سلوى شعبان عضو مبادرة السلام السورية الروسية في سورية أوضحت في تصريح للصحفيين بعد الافتتاح أن المبادرة إنسانية اجتماعية شاملة هادفة لدعم ذوي الشهداء والجرحى والأسر الأكثر احتياجاً وكانت لها نشاطات متعددة في مختلف المناطق السورية عبر مكاتبها في عدة محافظات مشيرة إلى افتتاح مكاتب أخرى في باقي المحافظات لاحقاً.

من جهته لفت فراس سعد الدين ممثل المبادرة بطرطوس في تصريح مماثل إلى أن المكتب يقدم مساعدات إنسانية واجتماعية مختلفة مشيراً إلى إنشاء مراكز طبية وتعليمية في المرحلة المقبلة لتقديم أفضل الخدمات في مختلف المجالات.

وبين مدير مكتب المبادرة بطرطوس زين حمود أن الخدمات التي ستقدم شاملة تضم النواحي الصحية والثقافية والترفيهية وغيرها.

بدوره مدير الخدمات العامة بالمحافظة جهاد قميرة أوضح أن المبادرة جاءت استكمالاً للخدمات والانشطة المجتمعية المتنوعة لأبناء المحافظة وبشكل خاص لذوي الشهداء والجرحى.

فاطمة حسين