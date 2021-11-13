مقتل 5 عسكريين جراء هجوم لإرهابيي (داعش) في نيجيريا

أبوجا-سانا

قتل 5 عسكريين بينهم ضابط في كمين نفذه إرهابيون من تنظيم (داعش) في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

وذكر موقع ديلي تراست النيجيري أن الحادث وقع في بلدة بولغوما على بعد كيلومترات من مدينة أسكيرا أوبا بالولاية موضحاً أنه يتزامن مع هجوم واسع على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو يشنه التنظيم الإرهابي.

وأشار الموقع إلى أن المئات من المدنيين في المناطق المحيطة بالقاعدة العسكرية هربوا باتجاه الجبال والقرى المجاورة.

وتشهد نيجيريا منذ عام 2009 اعتداءات وعمليات إرهابية متكررة خلفت الآلاف من القتلى وأجبرت أكثر من 2.6 مليون شخص على النزوح.