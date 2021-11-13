محافظ حمص من السخنة: الإسراع بتأهيل البنى التحتية

تدمر-سانا

أكد محافظ حمص بسام بارسيك ضرورة الإسراع بإعادة الخدمات الأساسية وتأهيل البنى التحتية الضرورية في مدينة السخنة بريف المحافظة خلال برنامج زمني محدد تسهيلاً لعودة الأهالي المهجرين إلى المدينة.

وخلال جولة له اطلع بارسيك على حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والأملاك العامة والخاصة جراء اعتداءات تنظيم (داعش) الإرهابي قبل اندحاره من المنطقة موضحاً خلال لقائه عدداً من الأهالي أن أعمال التأهيل تتضمن ترحيل الأنقاض وإزالة السواتر الترابية وفتح الشوارع وصيانة الشبكة الكهربائية وترميم المركز الصحي وتزويده بالتجهيزات الفنية والكادر الطبي والتمريضي إلى جانب تأمين مياه الشرب والاتصالات وإجراء الصيانة اللازمة للمدرسة الابتدائية وتأمين الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.

شارك في الجولة قائد الشرطة ومديرو المؤسسات والدوائر الخدمية بمحافظة حمص.