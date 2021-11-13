فعالية طفولة وآثار في مكتب عنبر بدمشق

السبت / 13 / 11 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
القواس: سورية العمق العربي الاستراتيجي للبنان
2021-11-13
عز الدين: سورية هزمت المشروع الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي
2021-11-13
الأردن تؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية
2021-11-13
أكاديمية تشيكية: سورية مهد الحضارة الإنسانية
2021-11-13
لافروف: يجب رفع العوائق أمام تقديم المساعدات للشعب السوري وإعادة الإعمار
2021-11-12
وفد سوري يزور جناحي الهند والفاتيكان في معرض (إكسبو دبي 2020)
2021-11-12
حزب الله: فلسطين القضية العربية الأولى وسورية بوابة لبنان إلى العالم العربي
2021-11-12
محليات
حمص.. حريق بين بلدتي عمار الحصن والزويتينة
2021-11-13
ظاهرة سرقة الكابلات تتسبب بخسائر كبيرة للسورية للاتصالات
2021-11-13
(كن أقوى) مبادرة ترفيهية للأطفال المصابين بالسرطان في الحسكة
2021-11-13
حملة نظافة بحي الأرمن في حمص
2021-11-13
إصابة 3 أشخاص جراء حادث تصادم على اوتوستراد دمشق حمص
2021-11-13
الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام وبارد ليلاً
2021-11-13
أكاديمية تشيكية: سورية مهد الحضارة الإنسانية
2021-11-13
رياضة
الفارس عمرو حمشو أولاً بالفئة العليا في دورة السلام
2021-11-13
الأرجنتين تضع قدماً في نهائيات كأس العالم بفوزها على أوروغواي
2021-11-13
مصر تتعادل مع أنغولا وتتأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية
2021-11-12
تأهل المنتخب الأردني إلى نهائي بطولة آسيا للسيدات بكرة السلة
2021-11-12
منتخب سورية بكرة السلة للسيدات خامساً في بطولة آسيا
2021-11-12
انطلاق منافسات دوري السويداء بكرة القدم للأشبال والناشئين
2021-11-12
غياب البرازيلي كاسيميرو عن مواجهة الأرجنتين
2021-11-12
اقتصاد
الذهب يرتفع في السوق المحلية ألفي ليرة سورية
2021-11-13
أسعار النفط تتراجع
2021-11-13
الليرة التركية تسجل انخفاضاً قياسياً جديداً
2021-11-12
أهالي سهل عكار: سوق الهال الجديد مشروع مرتقب
2021-11-12
النفط يتراجع مع ارتفاع الدولار في أسبوع متقلب
2021-11-12
سيدة تؤسس مشروعاً صغيراً يوفر 40 فرصة عمل
2021-11-12
انخفاض أسعار الذهب
2021-11-12
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فعالية طفولة وآثار في مكتب عنبر بدمشق
2021-11-13
فعالية طفولة وآثار في مكتب عنبر بدمشق
2021-11-13
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