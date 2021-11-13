افتتاح مركز صحي لتقديم الخدمات الطبية للأيتام والأرامل وأسر الشهداء بحماة

حماة-سانا

قامت جمعية حماية الطفولة بحماة بافتتاح مركز صحي ضمن مقر الجمعية بحي الحميدية لتقديم خدمات الرعاية الطبية للأيتام والأرامل وأسر الشهداء والأسر الوافدة والمهجرة إلى جانب خدمات المعاينة والعلاج والأدوية بشكل مجاني.

ويضم المركز عيادات اختصاصية كالنسائية والداخلية والأطفال والأسنان والجراحة العامة والعينية إضافة إلى مخبر للتحاليل الطبية والإسعاف والصيدلية.

وذكر رئيس مجلس إدارة الجمعية سامح شاكر في تصريح لمراسلة سانا أن افتتاح المركز تم بالتعاون مع المجتمع المحلي في مدينة حماة لافتاً إلى أن الجمعية عملت خلال السنوات الماضية على عدة مشاريع منها مشروع كفالة (طالب العلم اليتيم) الذي استهدف 700 طالب وطالبة إضافة إلى مشروع (كفالة اليتيم) في الجمعية الذي يستهدف نحو 6000 طفل من محافظة حماة كما وقعت الجمعية العديد من مذكرات التفاهم مع مستوصف الإحسان ومستوصف جمعية أعمال البر والرعاية الاجتماعية لتقديم الرعاية الصحية لهم وكذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتأسست جمعية حماية الطفولة في حماة عام 1956م وتم إشهارها في عام 2006 وهي جمعية خيرية أهلية مستقلة غير ربحية تعنى بحماية الطفولة وتعمل على كفالة الأيتام من الناحية المالية والصحية والطبية والإغاثية والتعليمية.

سهاد حسن