مصر تتعادل مع أنغولا وتتأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية

لواندا-سانا

تعادل المنتخب المصري مع مضيفه الأنغولي 2-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وتقدمت أنغولا بهدفين متتاليين عبر اللاعبين هيلدر كوستا ومبالا نزولا في الدقيقتين 25 و35 وقلص المنتخب المصري الفارق عبر لاعبه محمد النني قرب نهاية الشوط الأول ثم أدرك أكرم توفيق هدف التعادل بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

وعزز منتخب مصر صدارته لقائمة المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة موسعاً الفارق مع منافسيه في المجموعة ليحجز مبكراً بطاقة التأهل إلى الدور النهائي للتصفيات.