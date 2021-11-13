إيران تجدد تأكيدها على إلغاء الحظر المفروض عليها للتوصل إلى اتفاق جيد حول الملف النووي

طهران-سانا

جددت إيران تأكيدها على ضرورة إلغاء الحظر المفروض عليها بشكل كامل وبصورة قابلة للتثبت وعودة الأطراف الأخرى إلى التزاماتها بالكامل كشرط للتوصل إلى “اتفاق جيد” حول الملف النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على صفحته بموقع إنستغرام اليوم أنه أكد خلال محادثات هاتفية منفصلة مع وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء في الاتفاق النووي “الصين وروسيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا” على أن “الحكومة الإيرانية تدخل المفاوضات بطريقة عملانية وهادفة لتحقيق النتائج وهي مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد لكن هذا يتطلب إلغاء الحظر بصورة فعالة وقابلة للتثبت وعودة الأطراف الأخرى إلى الالتزامات بالكامل”.

وأشار عبد اللهيان إلى أنه ذكر في محادثاته الهاتفية أيضاً بأن الإجراءات والانتهاكات الأمريكية بما في ذلك فرض المزيد من إجراءات الحظر جعلت توفير ضمانات ملموسة من قبل الولايات المتحدة “ضرورة لا مناص منها” مضيفاً أنه “إذا ما دخلت الأطراف الأخرى محادثات فيينا بتوجه جاد وإيجابي فسيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق جيد وذلك في فترة قصيرة”.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني أكد بوقت سابق اليوم أن رفع الحظر الأمريكي غير القانوني عن إيران هو نقطة بداية الجولة القادمة لاجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا.