انطلاق منافسات دوري السويداء بكرة القدم للأشبال والناشئين

السويداء-سانا

انطلقت منافسات دوري السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين اليوم بمشاركة 9 فرق وزعت لمجموعتين ضمت الأولى العربي وعرمان والقريا والعمال وصلخد والثانية شهبا والرحى ولاهثة ودوما.

وأسفرت نتائج المباريات الافتتاحية لفئة الأشبال عن تعادل عرمان مع القريا 1-1 وفوز العمال على صلخد 2-1 وشهبا على لاهثة 11-صفر فيما تغلب بفئة الناشئين فريق صلخد على العمال 4-2 وشهبا على لاهثة 7-1.

ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني حيث يلعب بطل كل مجموعة مع ثاني المجموعة المقابلة ليتأهل الفائزان بذلك للمباراة النهائية التي يحدد موعدها لاحقاً.