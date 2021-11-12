SCS-NET

انطلاق منافسات دوري السويداء بكرة القدم للأشبال والناشئين

2021-11-12

السويداء-سانا

انطلقت منافسات دوري السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين اليوم بمشاركة 9 فرق وزعت لمجموعتين ضمت الأولى العربي وعرمان والقريا والعمال وصلخد والثانية شهبا والرحى ولاهثة ودوما.

وأسفرت نتائج المباريات الافتتاحية لفئة الأشبال عن تعادل عرمان مع القريا 1-1 وفوز العمال على صلخد 2-1 وشهبا على لاهثة 11-صفر فيما تغلب بفئة الناشئين فريق صلخد على العمال 4-2 وشهبا على لاهثة 7-1.

ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور الثاني حيث يلعب بطل كل مجموعة مع ثاني المجموعة المقابلة ليتأهل الفائزان بذلك للمباراة النهائية التي يحدد موعدها لاحقاً.

انظر ايضاً

هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب اليابان

طوكيو-سانا ضربت هزة أرضية بشدة 5 درجات على مقياس ريختر الساحل الجنوبي لليابان دون ورود …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved