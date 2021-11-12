إغلاق جزئي في هولندا لمواجهة الارتفاع القياسي بإصابات كورونا

أمستردام-سانا

أعلنت السلطات الهولندية اليوم فرض إغلاق جزئي في البلاد لمواجهة الارتفاع القياسي بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وذكرت هيئة الإذاعة الهولندية أن الإغلاق الذي يستمر لمدة ثلاثة أسابيع سيدخل حيز التنفيذ مساء غد حيث سيتم فيه إغلاق المطاعم والحانات مبكراً وإقامة الفعاليات الرياضية دون جمهور موضحة أن القرار يشمل أيضاً مطالبة المواطنين بالعمل عن بعد من المنزل قدر الإمكان “مع الإبقاء على المدارس والمسارح ودور السينما مفتوحة”.

وسجلت هولندا ارتفاعاً قياسياً بعدد الإصابات بفيروس كورونا أمس بلغ حوالي 16300 إصابة فيما زادت الإصابات الجديدة بالفيروس بشكل سريع في هذه الدولة البالغ عدد سكانها 17.5 مليون نسمة.