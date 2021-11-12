ملايين الأطفال في أفغانستان مهددون بسوء تغذية حاد

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من تعرض نحو 3.2 ملايين طفل في أفغانستان من سوء تغذية حاد بحلول نهاية العام الجاري منهم مليون معرضون لخطر الموت مع انخفاض درجات الحرارة.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس قولها في تصريحات عبر الهاتف من العاصمة الأفغانية كابول “إنها معركة شاقة فالمجاعة تجتاح البلد، ويجب على العالم ألا يتخلى عن أفغانستان ولا يمكنه أن يتحمل تبعات ذلك” متوقعة أن تجعل درجات الحرارة المنخفضة كبار السن والشباب أكثر عرضة “للإصابة بأمراض متعددة”.

ولفتت هاريس إلى أن “الحصبة تعتبر حكماً بالموت بالنسبة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية” منبهة إلى أن أفغانستان ستشهد المزيد من الوفيات إذا لم يسارع العالم للتحرك لمواجهة هذه الأوضاع.

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية ارتفاعاً شديداً لحالات الإصابة بالحصبة في أفغانستان حيث تم الإبلاغ حتى الآن عن 24 ألف إصابة بهذا المرض.

كما حذرت وكالات الإغاثة من حدوث مجاعة في الوقت الذي يتزامن فيه الجفاف مع انهيار الاقتصاد بعد توقف الدعم المالي الغربي عقب استيلاء طالبان على السلطة في شهر آب الماضي وتضرر قطاع الصحة على نحو خاص نتيجة غياب العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية بسبب عدم دفع رواتبهم.