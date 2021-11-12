موسكو: نراقب نشاط (ناتو) الاستطلاعي قرب حدودنا

موسكو-سانا

أعلن الجيش الروسي ارتفاع وتيرة نشاط الاستطلاع الجوي لدول حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالقرب من الحدود الروسية في البحر الأسود مؤكدا استمراره في مراقبة هذه الأعمال العدوانية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أورده موقع “زفيزدا” التابع للجيش الروسي بأن نشاط الاستطلاع الجوي لدول “ناتو” بالقرب من الحدود الروسية في البحر الأسود في تزايد.

وأشار البيان إلى أن وسائل أنظمة الرادار التابعة لقوات الصواريخ بالقوات الجوية والفضائية الروسية قامت برصد وتتبع 6 طلعات لطائرات استطلاع تابعة لحلف الناتو في المجال الجوي فوق البحر الأسود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر البيان أن القوات الروسية تراقب عن كثب النشاط العسكري الأمريكي العدواني في منطقة البحر الأسود وتعتبره تهديدا للأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي مشيرا الى ان سفن الأسطول الروسي تواصل تعقب البحرية الأمريكية في البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم رصد أكثر من 50 طائرة تجسس أجنبية بالقرب من حدود روسيا خلال الاسبوع الماضي ومنعها من انتهاك الأجواء الروسية وذلك وفق ما ذكرت صحيفة كراسنايا زفيزدا الناطقة باسم الوزارة.