أعطال مفاجئة تصيب اليوتيوب وبعض برامج غوغل في أوروبا

لندن-سانا

تعرضت خدمات غوغل ميت وجيميل ويوتيوب وغيرها لانقطاعات مع إبلاغ مستخدمين في أوروبا عن مشكلات في الدخول إلى منتجاتها.

وقالت شركة غوغل في تحديث على لوحة معلومات الحالة الخاصة بها ونقلته صحيفة الاندبندنت البريطانية: “نحن نحقق حاليا في مشكلة تؤثر على وصول المستخدمين إلى خدمات متعددة في أوروبا ومع ذلك لا يبدو أن المشكلات تؤءثر على جميع المستخدمين ولا يزال بعض الأشخاص قادرين على الاتصال بالإنترنت”.

وأشار موقع داون ديتيكتور الأمريكي المتابع لعمل موارد الإنترنت إلى أن الشكاوى حول تلك المشكلات بدأت صباح اليوم مع شكوى مستخدمين في هولندا من أعطال في غوغل و يوتيوب وكذلك وردت شكاوى من بريطانيا حول عمل جيميل ولوحظت بعض حالات فشل الاتصال بالمخدمات المسؤءولة عن التطبيقات المذكورة في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا أيضا.

وشملت الشكاوى المتعلقة بجيميل مشكلات متعلقة بالاتصال بالخوادم وبإرسال واستقبال الرسائل أما مستخدمو يوتيوب فاشتكوا من مشكلات في تشغيل الفيديوهات.

وكان موقع داون ديتيكتور اعلن في ايلول الماضي عن ظهور مشكلات في تشغيل متابعة الفيديو في يوتيوب وخدمة البريد جيميل والتخزين السحابي لغوغل درايف ومتجر تطبيقات “غوغل بلاي” وغيرها.